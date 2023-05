Tobias Goldschmidt Foto: Frank Molter/dpa/Archiv up-down up-down Umweltpolitik Goldschmidt fordert Reparaturoption für Windpläne Von dpa | 23.05.2023, 14:49 Uhr

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat Änderungen am deutschen Raumordnungsrecht zur Beschleunigung des Windkraft-Ausbaus gefordert. „Es ist ein Unding, dass über Jahre an neuen Vorrangflächenplanungen gearbeitet wird und diese im Falle eventueller Fehler nicht korrigiert werden können, sondern entfallen“, sagte Goldschmidt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur nach einem Gipfel zur Windenergie in Berlin. Notwendig sei ein Recht auf Reparatur an Regionalplänen. „Umso besser, dass Wirtschafts- und Innenministerium im Rahmen der Sitzung zugesagt haben, dass hierüber weiter gesprochen werden soll.“