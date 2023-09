Umwelt Goldschmidt bleibt für Nationalpark Ostsee zuversichtlich Von dpa | 20.09.2023, 19:03 Uhr | Update vor 1 Std. Minister Tobias Goldschmidt Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) bleibt in der Debatte um die Einrichtung eines Nationalparks Ostsee zuversichtlich. „Viele Argumente sprechen dafür“, sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Am Dienstag habe es im Konsultationsprozess den letzten Workshop gegeben. Nun folge noch der Verzahnungsworkshop. „Wo alle Vertreter der Fachworkshops noch einmal miteinander reden, wie die Ostsee besser geschützt werden soll, und konkrete Lösungsvorschläge machen können. Von den Gegnern eines Nationalparks Ostsee ist da bislang leider noch nicht viel gekommen.“