Preise Goldschmidt begrüßt Habeck-Pläne zum Industriestrompreis Von dpa | 05.05.2023, 15:11 Uhr

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt hat die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) über einen staatlich subventionierten Industriestrompreis begrüßt. „Der heutige Vorstoß ist das energiepolitische Aufbruchssignal, auf das wir hier in Schleswig-Holstein lange gewartet und immer wieder eingefordert haben“, sagte Goldschmidt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel.