Energieversorgung Goldschmidt: AKW-Betrieb Quittung für Versäumnisse im Süden Von dpa | 05.09.2022, 19:08 Uhr

Nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Umwelt- und Energiewendeministers Tobias Goldschmidt ist das Ergebnis des Strom-Stresstests die „Quittung energiepolitischer Versäumnisse im Süden des Landes“. Vor allem handele es sich um einen Offenbarungseid für die bayerische Energiepolitik, sagte der Grünen-Politiker am Montagabend in Kiel. „Der Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers, zwei Atomkraftwerke in Süddeutschland für einige Monate in eine Notreserve zu überführen, ist ein gleichsam verantwortungsvoller wie schmerzhafter Schritt.“