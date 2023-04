Nana Goltz aus Norderbrarup mit der Speerspitze: Sie war Teilnehmerin des Sondengängerlehrgangs, und fand den kleinen Schatz auf einer Wiese beim Weltkulturerbe Haithabu Foto: dpa up-down up-down Nach Goldfund im Lehrgang Zertifikat für die Ewigkeit: So lief die Praxisprüfung der Sondler in Haithabu Von dpa | 29.04.2023, 16:48 Uhr

Unter den 35 neuen Sondel-Absolventen in SH ist auch Nicki Andreas Steinmann, der in seiner ersten Lehrstunde gleich Wikingergold gefunden und für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hatte. Wie die Prüfung in diesem Jahr ablief und was es für Hobby-Archäologen zu beachten gibt.