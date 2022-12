Einige Unfälle gab es am Montagmorgen in Schleswig-Holstein. Der Grund: Glatteis. Foto: Reporterdienst/imago images up-down up-down Unfälle im Winter Glatteis in SH sorgt für diverse Polizei-Einsätze am Montagmorgen Von Jonas Bargmann | 19.12.2022, 08:11 Uhr

Am Montagmorgen herrscht in den Rettungsleitstellen in Schleswig-Holstein teils ordentlich Betrieb. In einigen Teilen des Landes meldeten die Leitstellen bereits mehrere Unfälle.