Die Gläubiger der Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde haben einstimmig dem Insolvenzplan und einer Übernahme durch die Schön Kliniken zugestimmt. „Wichtig ist aber auch, dass die Gläubiger nicht zu Leidtragenden der Krise werden - und das ist erfreulicherweise durch die voraussichtlich hundertprozentige Gläubigerbefriedigung gelungen“, erklärten die scheidenden Imland-Geschäftsführer Markus Funk und Michael Kiens am Mittwoch nach einer Gläubigerversammlung. Das Insolvenzverfahren soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.