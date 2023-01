Wetter im Norden Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Nordosten Glätteunfälle in Schleswig-Holstein: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 18.01.2023, 07:51 Uhr

Bei Glätteunfällen im Nordosten Schleswig-Holsteins sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt und mehrere Autos beschädigt worden. Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, verunglückte ein Fahrzeug auf der Autobahn 21 zwischen Stolpe und Nettelsee (Kreis Plön) in Fahrtrichtung Kiel. Die zwei Insassen, zu denen die Polizei vorerst keine weiteren Angaben machen konnte, kamen am Dienstagabend in ein Krankenhaus.