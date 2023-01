Autofahrt im Winter Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Glätte, Nebel und Kälte erwartet Von dpa | 23.01.2023, 07:25 Uhr

Zu Beginn der Woche bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein kalt und es sind Nebel und Glätte zu erwarten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag mit Höchstwerten zwischen 2 und 4 Grad. In der Nacht zum Dienstag verbreitet sich Nebel und es kann vielerorts zu Glätte durch leichten Frost bei bis zu minus 3 Grad kommen. Gebietsweise erwartet der Deutsche Wetterdienst aufgrund des Nebels Sichtweiten von unter 150 Meter.