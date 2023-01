Fabian Geyer Foto: Jonas Makoschey/Team Fabian Geyer/dpa up-down up-down Kommunalpolitik Geyer als Flensburgs neuer Oberbürgermeister vereidigt Von dpa | 09.01.2023, 17:57 Uhr

Der parteilose Jurist Fabian Geyer ist am Montag in einer Sondersitzung der Ratsversammlung als neuer Oberbürgermeister von Flensburg ernannt und vereidigt worden. Er freue sich sehr auf die Übernahme dieses ehrenvollen Amtes, sagte Geyer. Die Motivation, als Oberbürgermeister zu kandidieren, sei gewesen, eine andere Verantwortung zu übernehmen als bisher: „Für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl.“ Er sehe sich als erster Dienstleister für Flensburg. „Ich komme als Ermöglicher und nicht als Verhinderer.“ Der promovierte Jurist betonte zudem, für ihn gebe es definitiv keine Parteipolitik aus dem Rathaus. Die Amtszeit Geyers, der im Wahlkampf unter anderem von CDU und FDP unterstützt wurde, beginnt offiziell am 15. Januar. Ein feierlicher Empfang zur Amtseinführung ist für den 2. Februar vorgesehen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.