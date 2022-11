Regen Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetteraussicht Gewitter, Wind und Schauer in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 09.11.2022, 06:45 Uhr

In Hamburg und Schleswig-Holstein werden am Mittwoch Wolken und Regen erwartet. An der Nordsee sowie im angrenzenden Binnenland könne es zu teils starken Gewittern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienstes (DWD) mit. Dabei wehen an der See zeitweise stürmische Windböen aus südwestlicher Richtung, die nachts nachlassen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 Grad in Flensburg und 16 Grad in Hamburg.