Der deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Freitag Unwetter angekündigt. Vom Südwesten her ziehen diese nach Schleswig-Holstein und sollen ab 15 Uhr bis in die Nacht hinein andauern. Dabei kann es lokal zu Gewitter, Hagel, Starkregen und Sturmböen mit vereinzelnd bis zu 110 Kilometer pro Stunde kommen.

Das Wetter am Freitag: Gewitter können in SH lokal auftreten

Wo genau es zu Unwettern kommt, könne erst am Nachmittag verlässlich ermittelt werden, so Ronny Büttner, Meteorologe bei Wetterwelt. Aller Wahrscheinlichkeit nach trifft es die Regionen von der Elbe aus in Richtung Lübecker Bucht bis hin zur Kieler Bucht. Laut DWD könnten auch die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen betroffen sein. „Solange wir aber noch nicht genau sagen können, wohin die Unwetter ziehen, sollten sich alle Schleswig-Holsteiner auf die Unwetter einstellen“, so Büttner.

Wetteraussichten für Schleswig-Holstein: Temperaturen kühlen spürbar ab

Auch sei es wahrscheinlich, dass die Unwetter – und insbesondere der Niederschlag – sehr lokal auftreten. „Es ist möglich, dass es in einem Ort zu Gewittern kommt und nur wenige Kilometer weiter alles trocken bleibt“. Auch Tornados können theoretisch auftreten. „Wir erleben aktuell einen Luftmassenwechsel. Die gemäßigte, feuchte Atlantikluft trifft auf die Warme der letzten Tage. Dadurch sind Tornados nicht auszuschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.

Der Luftmassenwechsel bringe aber auch eine starke Abkühlung mit sich. Während es in den letzten Tagen um die 20 bis 25 Grad warm war, fallen diese auf 19 bis 22 Grad am Samstag und Sonntag.

Darüber hinaus sieht Ronny Büttner aktuell keine Besserung: „Es wird wechselhaft bleiben.“