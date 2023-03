Auch in Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft Verdi zahlreiche Arbeitnehmer zum Warnstreik am Freitag aufgefordert. Foto: IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO up-down up-down Kita, Verwaltungen und Co. Einschränkungen in SH: Verdi kündigt für Freitag massive Warnstreiks an Von dpa | 22.03.2023, 14:08 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi möchte am Freitag den Druck auf die Arbeitgeber in Schleswig-Holstein massiv erhöhen. Zahlreiche Einrichtungen – darunter auch Kitas und die Schleusen am NOK – sollen davon betroffen sein.