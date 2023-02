Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Neumünster Gewerkschaft: Ibrahim A. bedrohte Gefängnis-Personal Von dpa | 22.02.2023, 14:24 Uhr

Der mutmaßliche Messerstecher in einem Regionalzug bei Brokstedt hat nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in der Untersuchungshaft in Neumünster regelmäßig Bedienstete bedroht und beschimpft. „Ibrahim A. erscheint aktuell nicht einschätzbar und stellt gleichzeitig durch sein Verhalten eine erhebliche Bedrohung für die vor Ort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen dar“, schreibt die Regionalgruppe Justizvollzug in ihrem Informationsblatt „Der Schlüssel“. Mehrere Bedienstete hätten sich an die Regionalgruppe gewandt.