Millionen Menschen gehen seinetwegen ins Kino, er ist der kommerziell erfolgreichste deutsche Schauspieler und Produzent: Til Schweiger. Aktuell feiert er einige Erfolge mit dem zweiten Teil von „Manta, Manta“.

Doch seit einigen Tagen stehen schwere Vorwürfe im Raum. Mehr als 50 Filmschaffende haben sich dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ gegenüber geäußert. An Schweigers Filmsets soll den Informanten zufolge Schikane an der Tagesordnung sein. Seine Mitarbeiter sprechen von einem Klima der Angst, erzählen, Schweiger habe sie drangsaliert und sei mehrfach betrunken am Set ausgerastet, selbst Kindern gegenüber. Am Set seines neuen Films „Manta Manta – Zwoter Teil“ soll er einem Crewmitglied ins Gesicht geschlagen haben.

Was ist dran an den Vorwürfen?

Eine Anwältin von Til Schweiger dementierte dem „Spiegel“ gegenüber die Vorwürfe. Es würden „angebliche Sachverhalte“ unterstellt werden, „die es nicht gegeben hat“, andere seien „nicht bekannt“. Constantin Film sagte, die Vorwürfe seien „überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch“.

Auch Nora Tschirner, die mehrere Filme mit Schweiger zusammen gedreht hatte, meldete sich vor kurzem zu Wort. Vieles von dem, was im dem Spiegel-Artikel steht, stimme, sagte sie auf Instagram. Dabei bezog sie sich aber auf die Filmbranche insgesamt.

Die Anschuldigungen jedenfalls gegen den Schauspieler und Produzenten wiegen schwer. Werden sie auch ihr Fernseh- und Kinoverhalten beeinflussen? Das wollen wir heute in der Umfrage des Tages von Ihnen erfahren. Stimmen Sie wie immer gern auch ohne Abo ab.

