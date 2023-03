Die Wasserqualität von Seen zu verbessern ist ein Ziel der Allianz für Gewässerschutz. Foto: Matthias Hermann up-down up-down Bilanz nach zehn Jahren So verbessern Landwirte in SH freiwillig den Gewässerschutz Von Frank Jung | 10.03.2023, 16:46 Uhr

Weniger düngen, optimierter düngen oder an sensiblen Ufern auch ganz auf Dünger verzichten: Bauern in Schleswig-Holstein haben mit Maßnahmen wie diesen den Eintrag von Stickstoff und Phosphor in Flüsse und Seen freiwillig reduziert. Die Allianz für Gewässerschutz hat es möglich gemacht. Sie besteht seit zehn Jahren.