Grundschule Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung GEW fordert mehr Geld für angehende Lehrer Von dpa | 31.01.2023, 14:15 Uhr

Die Gewerkschaft GEW verlangt vom Land Schleswig-Holstein eine bessere Bezahlung der angehenden Lehrkräfte. Die mehr als 550 Lehramtsanwärterinnen und –anwärter, die am Mittwoch ihren Dienst an den Schulen antreten, erhalten derzeit am Gymnasium 1633 Euro brutto und an den anderen Schulen noch weniger, wie die GEW am Dienstag kritisierte. Erforderlich sei eine spürbare Anhebung auf 50 Prozent des Einstiegsgehalts für Lehrkräfte. Das seien im Augenblick knapp 2200 Euro.