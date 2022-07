ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Kriminalität Getötete Frau in Wohnung: Lebensgefährte festgenommen Von dpa | 13.07.2022, 14:46 Uhr

Polizisten haben in einer Lübecker Wohnung die Leiche einer gewaltsam getöteten Frau gefunden. Der anwesende Lebensgefährte wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Die Polizei war am Dienstag nach einem per Notruf eingegangenem Hinweis auf einen lautstarken Streit zu der Wohnung gefahren. Dort trafen sie den 41 Jahre alten Mieter an und fanden die tote 29-Jährige. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Mann die Frau bereits in der Nacht zum Sonntag getötet hat. Wer an der lautstarken Auseinandersetzung beteiligt war, ist nicht bekannt. Der Verdächtige sollte noch am Mittwoch eibnem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.