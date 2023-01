Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verfolgungsjagd Gesuchter rast der Polizei davon Von dpa | 20.01.2023, 15:31 Uhr

Ein mit einem Haftbefehl gesuchter Mann hat sich im Raum Neumünster eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und eine Polizistin in große Gefahr gebracht. Der 31-Jährige habe eine Straßensperre im Ort Bönebüttel umfahren und die Polizistin, die an der Absperrung stand, habe sich nur mit einem Sprung zur Seite retten können, teilte die Polizeidirektion Neumünster am Freitag mit. Zudem verunglückte ein Streifenwagen auf dem Weg zum Einsatz. Die Besatzung des Wagens blieb unverletzt.