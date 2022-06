ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Festnahme Gesuchter Mann bei Wildpinkeln in Lübeck gefasst Von dpa | 09.06.2022, 14:05 Uhr

Das Wildpinkeln an einem Nebeneingang des Lübecker Hauptbahnhofs ist einem per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis geworden. Der 30-Jährige geriet dabei am Mittwochabend in den Fokus von Beamten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Sie überprüften seine Daten und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Lübeck den Mann wegen Urkundenfälschung per Haftbefehl suchte.