Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Untersuchungshaft Gesuchter Drogendealer in Spanien festgenommen Von dpa | 12.05.2023, 11:14 Uhr

Spanische Fahnder haben einen in Deutschland gesuchten Rauschgifthändler festgenommen. Dem 36 Jahre alten Mann werde Einfuhr und Handel treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, sagte die Itzehoer Oberstaatsanwältin Jonna Ziemer am Freitag.