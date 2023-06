Logo NEO Wann kann im Tuch wieder gefeiert werden? Diese Frage stellen sich zurzeit viele Partyfreunde. Foto: Markus Scholz up-down up-down Kieler Woche 2023 „Tucholsky“-Comeback zur Kieler Woche? Das sagt die Stadt dazu Von Inga Gercke | 16.06.2023, 11:47 Uhr

Wird die Kultdisco Tucholsky in der Kieler Bergstraße zur KiWo 2023 wieder öffnen? Die Nachricht machte zumindest in den letzten Tagen die Runde. Was ist dran?