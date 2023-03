Prozess um tödliche Schüsse in Lübecker Villa Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Prozess Gericht: Schütze aus Lübecker Villa kriegt sechs Jahre Haft Von dpa | 22.03.2023, 14:45 Uhr

Im erneuten Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa hat das Landgericht Lübeck den Angeklagten zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Außerdem muss er an die Verlobte des Getöteten 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Als ehemaliger Soldat müsse dem Angeklagten klar gewiesen sein, dass seine Schüsse tödliche Wirkung hätte haben können, sagte der Vorsitzende am Mittwoch zur Begründung des Urteils.