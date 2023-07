Fortsetzung Prozess wegen Mordes im Fall Brokstedt Foto: Christian Charisius/dpa/Pool/dpa up-down up-down Zeugenbefragung Gericht befragt mehr Zeugen zur Messerattacke von Brokstedt Von dpa | 24.07.2023, 02:48 Uhr

Im Mordprozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug in Brokstedt setzt das Itzehoer Landgericht am Montag (9.30 Uhr) die Zeugenvernehmungen fort. Dabei sollen drei weitere Fahrgäste des Zuges befragt werden. An den vergangenen drei Verhandlungstagen hatten Polizisten und Fahrgäste bereits ausführlich geschildert, wie sie den Einsatz und den Tatablauf erlebt hatten.