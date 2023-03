Herbert Naujoks aus Lübeck ist Gerbermeister und staatlich geprüfter Ledertechniker. Foto: Michael Ruff up-down up-down Gerber aus Lübeck Helmut Naujoks macht aus Schlachtabfällen hochwertige Felle Von Karin Lubowski | 11.03.2023, 17:17 Uhr

Helmut Naujoks ist der letzte seiner Art in Schleswig-Holstein und einer der letzten in Deutschland: Der hauptberufliche Gerbermeister und staatlich geprüfte Ledertechniker betreibt eines der ältesten Gewerke überhaupt. In seiner Lübecker Werkstatt werden vornehmlich Nebenprodukten der Fleischindustrie zu hochwertigen Fellen verarbeitet.