Neubau Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Foto: Marcus Brandt/dpa Bau Geomar will Neubau im September beziehen Von dpa | 12.07.2023, 12:49 Uhr

Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung will seinen Neubau in Kiel von September an beziehen. „Wir sind froh und stolz, nach fast zwei Jahrzehnten der Vorüberlegungen und Planungen, siebenjähriger Bautätigkeit und einigen Verzögerungen ab diesem Herbst in unser neues Gebäude einziehen zu können“, teilte Geomar-Direktorin Katja Matthes bei einer Vorbesichtigung am Mittwoch mit.