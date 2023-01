Melanie Leonhard Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Gemeinsamer Länderausschuss berät über Elbschlick Von dpa | 20.01.2023, 03:31 Uhr

Vor dem Hintergrund des Streits um die Verklappung des Elbschlicks tagt am Freitag (17.00 Uhr) der gemeinsame Parlamentsausschuss von Hamburg und Schleswig-Holstein. Er befasst sich mit dem „Aktuellen Sachstand beim Sedimentmanagement der Elbe“. Der Konflikt zwischen den Regierungen in Hamburg und Kiel war am Donnerstag erneut zutage getreten - offenkundig auch, weil eine vorweihnachtliche Vereinbarung zur Verbringung des beim Ausbaggern der Fahrrinne in der Elbe anfallenden Schlicks unterschiedlich interpretiert wird.