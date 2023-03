„Sie ist mein Auge“, sagt Jürgen Trinkus über die gehörlose Christina Benker. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Teilhabe für Blinde und Taube Gehörlose verschaffen sich Gehör – und verlangen Geld vom Land Schleswig-Holstein Von Kay Müller | 20.03.2023, 16:57 Uhr

Seit Jahren kämpfen behinderte Menschen in SH um mehr Anerkennung: Die Blinden wollen eine Erhöhung des Blindengeldes, die Gehörlosen kämpfen erstmal überhaupt für eine staatliche Unterstützung. Ein Treffen am Hauptbahnhof in Kiel zeigt, warum Menschen mit Behinderung mehr Unterstützung verlangen.