Die Kirchen haben es schwer. Die Mitgliederzahlen sinken seit Jahren. Doch plötzlich, an Heiligabend, scheint all das vergessen und die Kirche ist voll. Eilig werden noch Stühle herbeigeholt, damit auch alle Platz finden. Ein paar müssen trotzdem stehen. So sieht es in vielen Kirchengemeinden am Heiligabend aus.

Lesen Sie auch Fernsehaufzeichnung mit Bundespräsident Im Video: So war der Besuch von Frank-Walter Steinmeier in Flensburg

Ist die Kirche das Jahr über weniger gut besucht, so finden sich an Ostern und vor allem zu Weihnachten wieder mehr Menschen in der Kirche ein. Ein Ritual?

Dies scheint sich zu ändern. Viele bleiben heute lieber zu Hause und schauen einen Film. Die Corona-Pandemie hat die Menschen offensichtlich vom Kirchgang entwöhnt. „Netflix sei mit euch“, titelte zuletzt die Süddeutsche Zeitung.

In einer repräsentativen Umfrage der Bundeswehr-Universität Neubiberg gaben demnach nur noch 15,4 Prozent der rund 1200 Befragten an, dass sie an Heiligabend in die Kirche gehen wollen. 2019, vor der Pandemie, hatten sich noch 23,6 Prozent der Befragten zum Kirchgang bekannt.

Viele mögen offenbar nicht mehr dicht gedrängt in den Reihen sitzen. Auf dem heimischen Sofa lassen sich Weihnachtsklassiker anschauen – Streaming-Portalen sei Dank.

Wir wollen von Ihnen daher heute wissen: Gehen Sie Heiligabend in den Gottesdienst?