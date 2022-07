ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Geflügelpest Sperrbezirk». Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Flensburg Geflügelpest-Ausbruch in Gänse- und Hähnchenmast Von dpa | 16.07.2022, 11:30 Uhr

In einem Geflügelhaltungsbetrieb mit rund 12.000 Gänsen und Masthähnchen im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Geflügelpest festgestellt worden. Wie eine Sprecherin des Agrarministeriums am Samstag in Kiel sagte, handelt es sich dabei um den bislang größten Ausbruch der hoch ansteckenden Tierseuche in Schleswig-Holstein in diesem Jahr. Die Infektion mit dem Virus-Subtyp H5N1 sei durch Analysen im Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems (Mecklenburg-Vorpommern) am Freitagabend bestätigt worden. In den zurückliegenden Wochen waren unter Wildvogelbeständen in den Küstenregionen verstärkt Fälle von Geflügelpest registriert worden.