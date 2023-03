Seehundstation Friedrichskoog Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Tierseuche Geflügelpest-Virus bei Kegelrobbe in Seehundstation Von dpa | 03.03.2023, 17:42 Uhr

Bei einer toten Kegelrobbe in der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) ist das Geflügelpestvirus festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigte am Freitag eine Infektion der Robbe mit dem Subtyp H5N1, wie das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Nach einem vorigen H5-Nachweis durch das Landeslabor wurden Proben von allen dort aufgepäppelten Seehunden und Kegelrobben genommen. Bislang waren alle Befunde negativ.