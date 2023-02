Geflügelpest Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankheiten Geflügelpest in Betrieb im Kreis Ostholstein festgestellt Von dpa | 22.02.2023, 18:28 Uhr

In einem Legehennenbetrieb mit rund 17.000 Tieren im Kreis Ostholstein ist die Geflügelpest festgestellt worden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Kiel mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut, ein Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, habe eine Infektion bestätigt. Die Tötung aller Legehennen des Betriebes sei bereits erfolgt. Um den Betrieb wurde den Angaben zufolge eine Sperrzone eingerichtet.