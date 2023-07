Geflügelpest Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/A up-down up-down Tiere Geflügelpest bei Gänsen im Kreis Schleswig-Flensburg Von dpa | 09.07.2023, 13:34 Uhr

In einem Betrieb für Gänsehaltung im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe am Freitagabend eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus des Subtyps H5N1 bestätigt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mit. Die Tiere seien getötet worden. Um den Betrieb werde eine Sperrzone eingerichtet, in der strenge Vorgaben für Geflügelhaltungen gelten.