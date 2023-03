Geflügelpest Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankheiten Geflügelpest-Ausbruch in Dithmarschen Von dpa | 16.03.2023, 19:13 Uhr

Auf einem Freilandbetrieb mit rund 11.500 Legehennen im Kreis Dithmarschen ist ein Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald habe den Virus-Subtyp H5N1 bestätigt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Kiel mit. Alle verbliebenen Legehennen des Betriebs seien getötet und zusammen mit den verendeten Tieren fachgerecht entsorgt worden.