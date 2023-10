JVA Gefangener bei Brand in Neumünster schwer verletzt Von dpa | 12.10.2023, 15:19 Uhr | Update vor 2 Std. Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Brand in seinem Haftraum in der Psychiatrischen Abteilung der JVA Neumünster hat ein 63 Jahre alter Untersuchungsgefangener schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie Anstaltsleiterin Yvonne Radetzky am Donnerstag mitteilte.