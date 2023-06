Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/ up-down up-down Unfälle Gefährlicher Umweg: 20-Jähriger stürzt aus zweitem Stock Von dpa | 06.06.2023, 14:29 Uhr

Ein 20 Jahre alter Mann ist bei dem Versuch, über das Hausdach in seine Wohnung zu gelangen, aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses in Burg auf Fehmarn in die Tiefe gestürzt. Dabei sei er lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 20-Jährige sei in eine Spezialklinik nach Kiel geflogen worden. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, sagte ein Polizeisprecher.