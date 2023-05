Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuer Gedenken nach Brand mit zwei Toten in Flensburg Von dpa | 11.05.2023, 03:02 Uhr

Eine Woche nach dem Brand mit zwei Toten in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg wird am Donnerstag (16.46 Uhr) der Opfer gedacht. Zum Zeitpunkt des Notrufeinganges bei der Rettungsleitstelle sollen die Glocken von 13 Kirchen im Stadtgebiet läuten. Danach ist eine Schweigeminute geplant, gleichzeitig gibt es in der Kirchengemeinde St. Petri eine Andacht. Die Stadt rief dazu auf, „als Zeichen der Anteilnahme und des Beileids mit den Betroffenen des Wohnungsbrands“ sich an dem Gedenken zu beteiligen, das vom Stadtpastor initiiert wurde.