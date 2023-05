Gasflamme Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Gasverbrauch in Schleswig-Holstein weiter gesunken Von dpa | 02.05.2023, 15:05 Uhr

Haushalte und Unternehmen in Schleswig-Holstein haben in den ersten vier Monaten des Jahres ihren Gasverbrauch weiter eingeschränkt. Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre lag der Verbrauch um 21,2 Prozent niedriger, wie Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) am Dienstag mitteilte. Die mehr 3000 eingesparten Gigawattstunden (GWh) entsprächen dem Jahresverbrauch von mehr als 150.000 kleinen Einfamilienhäusern.