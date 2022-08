Ungewissheit vor dem Wintersemester: Wieviel Präsenzlehre lassen Gas- und Stromknappheit zu? Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down Wintersemester in Schleswig-Holstein Energiekrise: Hochschulen müssen um Präsenzbetrieb bangen Von Frank Jung | 29.08.2022, 13:53 Uhr

An Schleswig-Holsteins Universitäten und Fachhochschulen richten sich Hoffnungen und Befürchtungen gleichermaßen auf den 1. September: Dann soll sich in einem Spitzengespräch zwischen Kultusministerkonferenz und Bundesnetzagentur entscheiden, ob nach der Pandemie nun Gas- und Strommangel Hochschulen Einschnitte in den Präsenzbetrieb abverlangen.