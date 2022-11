Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Segeberg Gasaustritt in Wohnhaus - drei Menschen ins Freie gebracht Von dpa | 20.11.2022, 14:46 Uhr

Wegen eines Gasaustritts in einer Doppelhaushälfte in Ellerau (Kreis Segeberg) haben Einsatzkräfte drei Menschen in Sicherheit gebracht, darunter ein Kind. Der Feuerwehr zufolge war die Besatzung eines Rettungswagens am Samstagabend durch einen Warnmelder auf Kohlenstoffmonoxid in dem Gebäude aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte waren zuvor zu einem medizinischen Notfall gerufen worden. Sie brachten zwei Erwachsene und das Kind ins Freie. Die Bewohner wurden von einem Notarzt untersucht und ins Krankenhaus gebracht, hieß es.