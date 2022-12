LNG-Terminal in Brunsbüttel Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Dithmarschen Gasanschluss für LNG-Terminal in Brunsbüttel fast fertig Von dpa | 08.12.2022, 12:58 Uhr

Schnelles Bauen in Deutschland geht doch. Schon in wenigen Tagen soll die Pipelineanbindung für das künftige schwimmende LNG-Terminal in Brunsbüttel fertig sein.