Polizei Gärtner findet skelettierte Leiche in Bad Segeberg Von dpa | 03.08.2022, 15:18 Uhr

Ein Gärtner hat in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) eine skelettierte männliche Leiche gefunden. Der Mann sei am Dienstagabend bei Arbeiten auf die Leiche gestoßen, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte „shz.de“ berichtet. Die Leiche sei am Mittwochmorgen von der Rechtsmedizin untersucht worden, sagte Bimler. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen. „Wir können bisher nur sagen, dass es sich um die Leiche eines Mannes handelt.“