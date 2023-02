Anna Gallina Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Justizsenatorin Gallina verteidigt Nicht-Mitteilung zu mutmaßlichem Täter Von dpa | 15.02.2023, 15:45 Uhr

Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) hat ihre Informationspolitik im Fall des mutmaßlichen Messerangreifers von Brokstedt verteidigt. Bei einer Sondersitzung des Justizausschusses der Bürgerschaft sagte sie am Mittwoch, sie habe die in der Untersuchungshaft protokollierten Äußerungen, in denen sich Ibrahim A. mit dem islamistischen Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz verglich, nicht bekannt geben dürfen. „Ich habe sehr genau überlegt, ob wir das in diesem Ausschuss mitteilen können“, sagte Gallina. Staatsanwälte und Richter hätten das aber für nicht angebracht gehalten. Zeugen im laufenden Verfahren sollten nicht beeinflusst werden.