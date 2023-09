Zu nass und zu warm: So lautet die Sommerbilanz der Meteorologen. Doch um die Bilanz des Sommerwetters zu ziehen, ist es eigentlich zu früh, denn die Wärme kehrt im September zurück. Bis zu 27 Grad erwarten Meteorologen in Schleswig-Holstein diese Woche. Dazu Sonne pur und wenig Regen.

Sorgt der häufige Wetterwechsel auch für Verwirrung bei den Pflanzen im heimischen Garten? „Man kann sagen, die Pflanzen sind ein bisschen verwirrt, ja“, antwortet Julian Hinz von Gartengestaltung Peikert. Durch die warmen Temperaturen im September sei es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass Erdbeerpflanzen nochmals zu blühen beginnen. Hinz erklärt: „Durch die Witterung ist es durchaus möglich, dass die Blüten nochmal einen Schub bekommen.“

Trotz warmen Temperaturen: Nachts kühlt es ab in Schleswig-Holstein

Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass es nachts schon deutlich abkühlt und die Blüten sich mit Blick auf den nahenden Herbst zurückbilden – Wärme tagsüber hin oder her.

Doch auch der viele Regen im Sommer hat sich auf die Gärten ausgewirkt. „Viele Pflanzen sind kaputt geregnet worden“, sagt Julian Hinz weiter. Einige Pflanzen könnten viel Regen jedoch auch gut vertragen. Dazu zählen Heckenpflanzen. Ganz im Gegensatz zu Lavendel. Hinz erklärt: „Der mag die trockenen Phasen lieber.“ Einige Kunden würden sich mittlerweile einen sogenannten Präriegarten wünschen, dessen Pflanzen auf Trockenheit ausgelegt ist.

Herbstzeit ist Pflanzzeit in Schleswig-Holstein: Nasser Boden verlängert die Zeit

Viel Nässe ist jedoch nicht nur negativ: „Herbstzeit ist Pflanzzeit und wir können durch die nassen Perioden länger anpflanzen.“ Doch auch wenn es schon September ist, heißt es in Anbetracht der Spitzenwerte von bis zu 27 Grad: Wasser Marsch. „Wer einen schönen Garten will, muss viel wässern, wenn es warm und trocken ist“, rät Gartenexperte Hinz.

Klimawandel sorgt für Südfrüchte in Schleswig-Holstein

Die Wetterschwankungen haben auch Einfluss auf die Obstbäume. „Durch die lange nasse Phase ist viel Ernte hinüber und wir sehen große Mengen an Fallobst“, so Hinz. Doch auch für den Norden exotische Pflanzen, tragen Früchte. Hinz berichtet: „Ich konnte in diesem Jahr Nektarinen ernten. Durch den vielen Regen im Juli waren sie früh erntereif, obwohl zwei bis drei Wochen mehr Sonne schöner für die Früchte gewesen wären.“

Der Garten- und Landschaftsbauer schätzt zudem, dass Südfrüchte und andere Pflanzen, die in unseren Breitengraden normal nicht vorkommen, durch die klimatischen Veränderungen in Zukunft immer bessere Chancen haben werden.