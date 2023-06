Der Tatort am Morgen nach den Morden: Der Pferdehof ist mit Flatterband abgesperrt, der Firmen-Opel des später Verurteilten steht auf dem Grundstück. Foto: Eckard Gehm up-down up-down Doppelmord im Pferdestall Gab es bei der Bluttat von Haale mehr als einen Täter? Von Eckard Gehm | 09.06.2023, 09:21 Uhr

Für den Mord an zwei Frauen ist Automechaniker Dennis Nagel im Dezember 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Doch hat sich die Tat auf dem Gnadenhof für Pferde in Haale tatsächlich so zugetragen, wie vom Gericht rekonstruiert? Die Familie von Dennis Nagel hat acht Jahre lang nachgeforscht und sagt, sie kenne jetzt die wirklichen Mörder.