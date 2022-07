ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Unfall Fußgänger auf B202 bei Rastorf von Auto erfasst Von dpa | 04.07.2022, 10:58 Uhr

Ein Fußgänger ist in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 202 bei Rastorf (Kreis Plön) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige wollte die Straße gegen 23.45 Uhr in Höhe einer Einmündung überqueren und betrat unvermittelt die Fahrbahn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein in Richtung Kiel fahrender 27-Jähriger hatte laut Polizei keine Möglichkeit auszuweichen.