Unfall Fußgängerin von Auto angefahren: Lebensgefährlich verletzt Von dpa | 09.02.2023, 08:45 Uhr

In Norderstedt ist eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau bei Rot über die Straße gegangen sein und wurde dabei von einem bei Grün rechtsabbiegenden Auto erfasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 65-Jährige aus Norderstedt wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 61 Jahre alte Autofahrer bliebt bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt.