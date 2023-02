Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Fußgängerin stirbt nach Unfall mit Auto im Kreis Steinburg Von dpa | 27.02.2023, 10:21 Uhr

Eine 67 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall in Wrist (Kreis Steinburg) gestorben. Die Fußgängerin hatte am Freitagabend eine Straße überquert und war von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dessen 63 Jahre alte Fahrerin habe die Frau in der Dunkelheit vermutlich zu spät bemerkt. Bei dem Aufprall wurde die 67-Jährige schwer verletzt. Sie starb im Krankenhaus.