Eine detaillierte Karte der Bundesnetzagentur zeigt ziemlich genau, wo es in Schleswig-Holstein noch Ecken ohne Handyempfang gibt. Demnach sind 50 Gemeinden betroffen. Ziemlich viele Funklöcher – und dass, obwohl offiziell eigentlich 99,7 Prozent des Landes abgedeckt sein sollen.

Die Orte mit Funklöchern erstrecken sich über das ganze Land. Von List auf Sylt über Selk im Kreis Schleswig-Flensburg und Albersdorf in Dithmarschen bis nach Hamwarde im Kreis Herzogtum Lauenburg – in all diesen Dörfern gibt es Gegenden ohne Empfang. Selbst die Großstädte Kiel, Lübeck und Flensburg haben eine tote Ecke.

Die Suche nach dem Empfang

Und dann gibt es ja noch Gegenden oder einfach Wohnungen, da hat man mit dem einen Anbieter Empfang, mit dem anderen nicht oder nur sehr schwankend. Mal kommen Anrufe und Nachrichten durch, manchmal hilft nur der Weg ans Fenster oder der ganz lange Arm in eine Ecke des Raumes, wo das „E“ plötzlich doch noch zum „4G“ wird.

Wir wollen heute von Ihnen wissen, wie sehr sie das Thema Handyempfang im Alltag beschäftigt. Müssen Sie auch zum Telefonieren vor die Tür oder ist selbst das zwecklos? Oder ist das Thema Funkloch für Sie absolut keines? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ