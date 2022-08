ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Verkehr Fünf Verletzte bei Unfall auf der B 207 Von dpa | 01.08.2022, 11:03 Uhr

Bei einem Auffahrunfall bei Buchholz im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am Wochenende vier Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein Mann wurde leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es, nachdem eine 39 Jahre alte Autofahrerin aus Niedersachsen wegen einer Panne mit eingeschalteter Warnblinkanlage am rechten Rand der Bundesstraße 207 gehalten hatte. Ein mit acht Personen besetzter Sprinter sei dann auf das stehende Fahrzeug aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Unfall am Sonnabend wurden die 39-Jährige und ihre beiden fünf Jahre alten Kinder sowie eine 66 Jahre alte Frau in dem Sprinter schwer verletzt. Dessen 45 Jahre alter Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Alle wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro.